16:00

FALS 1: Autoritățile împing Republica Moldova în război (aici și aici) FALS 2: NATO construiește o bază militară în R. Moldova FALS 3: R. Moldova se pregătește să atace militar regiunea transnistreană (aici, aici și aici) FALS 4: R. Moldova se înarmează la ordinul SUA FALS 5: Ucraina va transforma R. Moldova într-un hub pentru livrarea echipamentelor militare The post Top 5 falsuri despre securitate, propagate în 2023 în R. Moldova appeared first on NewsMaker.