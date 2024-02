Trainingul „Student Vision”, organizat la Clubul Voluntarilor ARTICO

17:00

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat astăzi trimiterea în judecată a patru femei în legătură cu organizarea unei scheme de vânzare a unui nou-născut în Chișinău. Potrivit PCCOCS, victima, o femeie însărcinată din Ucraina, a fost ademenită în R. Moldova sub presiunea psihologică a unui grup infracțional condus de președinta … The post audio | Nou-născut, spre vânzare: Patru femei din R. Moldova și Ucraina, trimise în judecată first appeared on ZUGO. Articolul audio | Nou-născut, spre vânzare: Patru femei din R. Moldova și Ucraina, trimise în judecată apare prima dată în ZUGO.