RM a interzis deschiderea secțiilor de vot pentru alegerile prezidențiale din Rusia, cu excepția sediului Ambasadei Rusiei la Chișinău – Anunțul făcut de MAE

Competențele în procesul de aderare al RM la UE se transferă de la Ministerul de Externe la Biroul pentru Integrare Europeană. Parlamentul a aprobat reorganizarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Opoziția parlamentară nu a susținut inițiativa, motivând că procesul de aderare putea fi gestionat de către minister fără delegarea competențelor către o nouă instituție, ... Competențele în procesul de aderare al RM la UE se transferă de la Externe la Biroul pentru Integrare Europeană – Opoziția parlamentară are o altă viziune