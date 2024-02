O stație cu mozaic din Stăuceni, aproape distrusă de ASD, pentru a fi înlocuită cu “stația europeană” a lui Andrei Spînu

10:20

Constantin Vozian, directorul Aeroportului Chișinău, și-a dat demisia. „Orice început are și un sfârșit”, a scris acesta într-un mesaj postat pe Facebook. Vozian a subliniat că în timpul mandatului său, Aeroportul a realizat progrese notabile, inclusiv atragerea unor companii aeriene importante și creșterea atractivității sale.„Orice început are și un sfârșit.În prima zi în care am acceptat provocarea de a conduce activitatea Aeroportului Internațional Chișinău, am conștientizat responsabilitatea enormă care mi-a fost încredințată.În pofida faptului că pe toată perioada cât am condus Aeroportul, atacurile mediatice aduse întreprinderii nu au contenit, Aeroportul Internațional Chișinău a reușit mai multe realizări importante.Companii aeriene cu renume internațional au anunțat despre lansarea/relansarea zborurilor spre/dinspre Aeroportul Internațional Chișinău - Aegean, Baltic Air, Lufthansa, Eurowings, Wizzair, El-Al, Israir, Arkia, Azal, etc..Acest lucru a fost posibil doar datorită unei munci profesioniste și de echipă cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și altor instituții guvernamentale care au muncit pentru creșterea atractivității aeroportului.Sunt sigur că este doar începutul, iar cele mai bune noutăți pentru pasagerii Aeroportului Internațional Chișinău și cetățenii Republicii Moldova abia urmează să fie anunțate.Anul 2023 a fost un an dificil pentru aviația civilă din Republica Moldova și pentru Aeroportul Internațional Chișinău.La început de an, suspendarea zborurilor de către una din companiile aeriene cu pondere ridicată pe piața serviciilor aeriene și intrarea în insolvabilitate a unui operator aerian național, au creat un gol enorm pe piața serviciilor aeriene.Cererea ridicată față de zbor și oferta scăzută a generat o explozie a prețurilor la bilete. Treptat însă, odată cu anunțarea de mai multe companii aeriene a intenției de a lansa zboruri pe/de pe Aeroportul Internațional Chișinău, piața s-a echilibrat , prețurile la călătorii începând să înregistreze o dinamică în avantajul consumatorului.Aeroportul Internațional Chișinău a găzduit Summit-ul Comunității Politice Europene, staff-ul din aeroport, dar și din celelalte companii din industria aviatică demonstrând un nivel extrem de înalt de profesionalism.Au urmat și momente tragice. Pe Aeroportul Internațional Chișinău și-au pierdut viața 2 eroi ai neamului, care au lăsat copii orfani și părinți îndurerați, sacrificându-și viața la datorie.Profund îndurerați de pierderea unor colegi desăvârșiți, echipa Aeroportului Internațional Chișinău a reușit să gestioneze acea perioadă critică și să demonstreze că acel grav accident a fost un atac asupra ordinii publice, nivelul de securitate aeronautică nefiind afectat, iar astfel fiind asigurată continuitatea unei activități operaționale conforme.Pe plan internațional, Aeroportul Internațional Chișinău a reușit să se afirme și să devină membru activ al Consiliului Internațional al Aeroporturilor și membru asociat al Asociației Aeroporturilor din România - platforme pe care au loc instruiri pentru personalul aeroportuar și schimb de experiență cu specialiști în domeniu de nivel internațional.Toate aceste realizări, dar și multe altele care nu au fost menționate se datorează doar datorită unei munci de echipă între Aeroportul internațional Chișinău, entitățile abilitate ale statului, dar în primul rând, datorita angajaților Aeroportului Internațional Chișinău.Și pe această cale, reiterez despre faptul că Aeroportul Internațional Chisinau dispune de un personal excepțional - profesionist, dedicat și care își trăiește viața cu fiecare decolare și aterizare.Motivele care m-au făcut să decid să îmi depun demisia sunt pe cât de banale, pe atât și de complexe.În calitate de Administrator, 90% din energia și timpul alocat activității este irosit pe respectarea unor proceduri birocratice total nepotrivite unei afaceri, dar mai cu seamă unui obiectiv strategic cum este Aeroportul Internațional Chișinău.Existența unui spectru limitat al atribuțiilor administratorului, obligativitatea de a coordona cu organele de conducere ale întreprinderii a marii majorități a deciziilor, chiar și a multor din ele care valoric nu reprezintă importanță majoră, fac din organul executiv al unei întreprinderi de stat un element care nu are posibilitate să se concentreze pe dezvoltarea durabilă a unei întreprinderi, respectarea formalităților devenind rutina zilnică a unui administrator.Prin asemenea dificultăți de ordin birocratic au trecut și alte aeroporturi din alte țări, fiind posibilă depășirea acestora, lucru care sunt sigur că se va întâmpla și la noi. Cel puțin aceasta este viziunea mea personală și subiectivă în partea ce ține de posibilitatea de a realiza cu succes obiectivele care sunt puse pe seama unui aeroport internațional.Nimic nu este imposibil și sunt sigur că viitoarea conducere a întreprinderii va reuși să demonstreze factorilor de decizie necesitatea abordării diferite din punct de vedere corporativ a managementului unui Aeroport Internațional.Comunic mulțumiri profunde tuturor celor care au contribuit la stabilirea temeliei dezvoltării aeroportului - Guvern, MIDR, MDED, AAC, APP dar în primul rând - fiecărui angajat în parte din Aeroport.Urez succes noii conduceri și foștilor mei colegi de la întreprindere. Urmează un Aviation Event în premieră în Republica Moldova. Urmează implementarea sistemului de aterizare instrumentală ILS CAT 3. Urmează amenajarea unei noi parcări și foarte mult sper - reabilitarea monumentului istoric al Terminalului Vechi, pentru utilizarea acestuia în calitate de terminal low-cost. Urmează noi culmi și realizări mari.Personal sunt dispus să ofer tot suportul și priceperea pentru a asigura o tranziție civilizată de predare a atribuțiilor, în vederea asigurării desfășurării neîntrerupte a activității operaționale, asigurării siguranței zborurilor și securității aeronautice.Pentru a evita orice forme de speculații - nu am fost impus sau îndemnat să demisionez de absolut nimeni. Sunt convingerile mele personale.Activitatea în calitate de administrator al unei întreprinderi de stat înseamnă foarte mult sacrificiu, în detrimentul familiei, prietenilor și vieții care este cu părere de rău este extrem de scurtă și care cred că trebuie trăită acordând prioritate lucrurilor cu adevărat importante.În viitorul apropiat, mă voi dedica exclusiv familiei mele, care reprezintă valoarea supremă pentru mine și care are nevoie de mine mai mult ca niciodată.A fi domn e o întâmplare, a fi om, e un lucru mare.Doamne ajută tuturor", a scris Constantin Vozian.