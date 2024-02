Recean a salutat începutul evaluării, de către UE, a legislației Republicii Moldova: „Guvernul – pe deplin angajat în avansarea pe calea aderării”

12:30

Autoritățile din Rusia au decis să pregătească elevii, din clasele superioare, de un eventual război nuclear, scrie The Moscow Times cu referire la Kommersant. De la 1 septembrie 2024, elevii vor studia „calitățile de luptă și efectele devastatoare ale armelor de distrugere în masă", inclusiv bazele utilizării dronelor. În cadrul materiei „Bazele securității și protecției