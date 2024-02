LIVE TEXT/ Un oficial ucrainean afirmă că Rusia a folosit două rachete nord-coreene pentru atacul asupra Harkovului. A 714-a zi de război în Ucraina

17:20

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a început miercuri, 7 februarie, prima sa vizită la Bruxelles. Negociatoarea-șefă a R. Moldova cu Uniunea Europeană a declarat că se urmărește lansarea exercițiului de screening. Thrilled to be in Brussels & lead the team for the kickoff meeting of the screening exercise. Exciting days ahead as we...