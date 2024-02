Moldovenii care muncesc în Cipru sau Slovacia vor putea beneficia de pensii sau alte prestații sociale

21:00

Biletul lăsat de Jose Mourinho în vestiarul Romei, după ce a fost demis. Mesaj pentru ”trădători” Jose Mourinho (60 de ani) a fost demis de AS Roma la începutul acestui an. ”The Special One” ar fi fost foarte dezamăgit de atitudinea jucătorilor și chiar ar fi înapoiat inelul pe care l-a primit cadou de la conducerea clubului, după ce a câștigat Conference League, în 2022. Ziarul Il Messaggero, citat de Marca, a susținut că Jose Mourinho s-a simțit trădat de fotbaliștii Romei pentru că ei ar fi c...