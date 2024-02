Oligarhul rus Alișer Usmanov rămâne pe listele de sancțiuni ale UE

16:40

Copiii cu dislexie – care au probleme să citească sau să scrie corect – sunt rareori „depistați" în sistemul școlar: an de an, se vor bate cu cititul, vor scrie pagini interminabile si inutile de dictări, cu singurul rezultat că se vor simți și mai inadecvați. Literatura de specialitate definește dislexia ca o tulburare de învățare, care are la bază o disfuncție neurologică ce împiedică d...