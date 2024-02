VIDEO Rîșcani: un băiat de 13 ani, filmat cum pune piedică unei bătrâne. Ce spune poliția

17:50

Andrei Iavorschi, suspendat din funcția de șef al Inspectoratului Național de Probațiune (INP), scapă de acuzațiile de abuz în serviciu. Procuratura Anticorupție a anunțat despre clasarea cauzei penale și scoaterea de sub urmărire penală a acestuia. „Nu au fost stabilite încălcări de ordin penal”, a menționat Procuratura. În reacție, Iavorschi a cerut să fie restabilit […] The post Compensații pentru șeful suspendat al INP, după clasarea cauzei penale. Suma pe care i-o datorează statul appeared first on NewsMaker.