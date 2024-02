Șase autorizații și certificate nu mai sunt obligatorii pentru antreprenorii din Republica Moldova

13:30

„Am cancer„,„Regele are cancer”: portretul regelui Charles al III-lea a fost tipărit marţi pe primele pagini ale tuturor ziarelor britanice, după diagnosticul primit de monarhul în vârstă de 75 de ani, transmite AFP. „Regele are cancer”, au titrat sobru The Times şi Daily Telegraph, tipărind un portret mare al monarhului publicat luni seară de Palatul […]