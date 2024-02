Parlamentul European i-a ridicat imunitatea unei eurodeputate într-un dosar de fraudă

12:30

Întrebat dacă ar mai reveni în funcția de judecător, Dumitru Pulbere spune că, din păcate, plafonul de vîrstă nu i-ar permite acest lucru, însă ideea implicării într-un proiect politic îi pare tot mai plauzibilă, în contextul alegerilor parlamentare care ne bat la ușă. Fostul magistrat nu exclude că va candida alături de o echipă demnă […] The post Dumitru Pulbere: „Nu exclud că voi candida la alegerile parlamentare” appeared first on Omniapres.