Trei studenți au fost premiați cu 700.000 de dolari după ce au descifrat textul unui papirus îngropat

09:40

Comisia Europeană a propus, miercuri, 31 ianuarie, prelungirea cu un an a măsurii de liberalizare a comerțului dintre R. Moldova și Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureşan, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, taxele de import pentru șapte categorii de produse care fac obiectul … The post Comisia Europeană propune prelungirea cu un an a măsurii de liberalizare a comerțului dintre R. Moldova și UE first appeared on ZUGO. Articolul Comisia Europeană propune prelungirea cu un an a măsurii de liberalizare a comerțului dintre R. Moldova și UE apare prima dată în ZUGO.