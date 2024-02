„Cineva trebuie să răspundă cu funcția”. Șeful comisiei securitate națională, despre munițiile de la „Fulger”, care au dispărut

11:00

Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, după ce și-ar fi bătut fiul vitreg în vârstă de un an și 9 luni. Motivul – minorul a făcut necesitățile fiziologice în pantaloni. Bărbatul i-ar fi aplicat lovituri în zona feselor, capului și urechii. Loviturile, […] The post Copil de nici 2 ani, bătut de tatăl vitreg pentru că s-a scăpat în pantaloni. Bărbatul a fost condamnat la închisoare appeared first on NewsMaker.