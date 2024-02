Descoperă tehnologia: Cum funcționează procesul de laminare la ArtPoligraf

11:30

Centrul de dezvoltare pentru copii „Poveste", unicul de acest tip din orașul Anenii Noi, propune servicii bazate pe concepte inovative. Instituția a împlinit un an de la fondare și este frecventată de circa 40 de copii cu vârsta între 3 și 7 ani, iar procesul educațional se desfășoară atât în grupuri, cât și individual.