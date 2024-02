Compania turcă Baykar a început să construiască o fabrică în apropiere de Kiev, pentru a produce drone

09:30

Regiunea separatistă pro-rusă a Republicii Moldova, Transnistria, a declarat că are nevoie de mai mult gaz natural rusesc pentru funcţionarea industriei, în contextul în care aprovizionarea şi costurile apar ca probleme electorale, informează Reuters. Republica Moldova a depus mult timp de Rusia pentru gaz, dar anul trecut şi-a satisfăcut necesarul de pe pieţele europene, lăsând