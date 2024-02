Joe Biden a comis o nouă gafă: A spus că s-a întâlnit recent cu Mitterrand, mort în 1996; A vrut să spună Macron

13:10

Diagnosticul şocant al regelui Charles al III-lea, pe prima pagină a ziarelor britanice "Am cancer", "Şocul cancerului" şi "Regele are cancer": portretul regelui Charles al III-lea a fost tipărit marţi pe primele pagini ale tuturor ziarelor britanice, semn al şocului provocat de anunţul privind boala cu care a fost diagnosticat monarhul în vârstă de 75 de ani, informează AFP și Agerpres. "Regele are cancer", au titrat sobru The Times şi Daily Telegraph, tipărind un portret mare al monarhului pub...