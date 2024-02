Cele mai bune destinații de vacanță pentru relaxare

18:40

Fertilizarea in vitro (FIV): scop, rata de succes, stadii Fertilizarea in vitro sau FIV este una dintre numeroasele tehnici disponibile la ora actuală pentru a ajuta persoanele cu probleme de fertilitate să obțină o sarcină și să aibă, astfel, un copil. Fertilizarea in vitro (prescurtată FIV) este o metodă de reproducere asistată care implică, de fapt, combinarea unui ovul cu spermatozoizii într-un vas special, în laborator. Dacă ovulul este fecundat (fertilizat) și începe diviziunea celulară, e...