Ioniță compară situația energetică cu jaful bancar

Finala Campionatului Mondial de fotbal 2026 va avea loc la New York, New Jersey, iar Mexico City va găzdui meciul de deschidere, a anunțat FIFA,Astfel, finala Campionatului Mondial se va disputa la New York, New Jersey, duminică, 19 iulie 2026, iar meciul de deschidere, în care va evolua echipa națională a Mexicului, este programat să se joace pe „Estadio Azteca”, în Mexico City, joi, 11 iunie