NORDGAZ FURNIZARE: Instanța a recunoscut nelegalitatea suspendării licenței

Astăzi s-a tocmit oficial nunta MAN – PSRM in CMC, scrie consilier municipal PPDA, Victor Chironda. Tovarășii și-au împărțit toate comisiile de specialitate ale CMC după cum urmeaza: MAN și-a luat: Comisia juridică, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale. Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor, Comisia pentru […]