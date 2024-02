Echipamente digitale oferite Biroului de Statistică pentru organizarea recensământului din acest an

12:00

Pentru Republica Moldova ultimii ani au fost o oportunitate unică de a se transforma pozitiv și a avansa pe calea integrării europene. În acest proces, am beneficiat pe deplin de sprijinul diplomației române, care are un rol esențial în parcursul nostru european. Declarațiile au fost făcute de Vicepremierul Mihai Popșoi în cadrul unor declarații de […] Articolul VIDEO/ Mihai Popșoi: Sprijinul României are un rol esențial în parcursul nostru european apare prima dată în Vocea Basarabiei.