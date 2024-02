Bărbat, recunoscut vinovat pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, condamnat

10:20

A fost pronunțată sentință de condamnare a unui bărbat de 24 de ani, pentru comiterea infracțiunii de violență în familie. Astfel, potrivit sentinței Judecătoriei Cahul, sediul Central din 26 ianuarie 2024, inculpatul a fost recunoscut vinovat, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 an și 6 luni, cu executarea pedepsei …