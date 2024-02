Stela Leucă pleacă de la Ministerul Afacerilor Externe

17:50

Hackathonul Parteneriatului Estic Civic Tech 2024 organizat de proiectul Facilitatea pentru Societatea Civilă a Parteneriatului Estic la Chișinău în perioada 26-28 ianuarie s-a încheieat cu succes. Acest eveniment vibrant a reunit peste 60 de activiști ai societății civile, dezvoltatori, designeri și experți IT din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și... The post Hackathonul Parteneriatului Estic Civic Tech 2024, finanțat de Uniunea Europeană, și-a prezintat nominalizații pentru marele premiu appeared first on ALBASAT.