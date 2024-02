Vlah, îngrijorată că eforturile de integrare europeană, depuse de fostele guvernări, sunt discreditate. Scrisoare pentru Maia Sandu

13:30

Peste 370 de seringi și recipiente cu soluții injectabile (botox) urmau să ajungă ilegal în Republica Moldova. Acestea au fost ascunse și nedeclarate controlului vamal, de către o cetățeancă străină, în vârstă de 53 de ani. Serviciul Vamal anunță că cazul a avut loc la frontiera Tudora. Sursa citată precizează că funcționarii vamali în comun […]