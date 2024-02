Ministrul român de Externe: RM este în prima linie a războiului hibrid al Kremlinului; Moldova nu va fi niciodată singură

17:40

Procuratura Anticorupție l-a scos de sub urmărire penală pe directorul suspendat al Inspectoratului Național de Probațiune Procuratura Anticorupție vine cu precizări referitor la ordonanța din 30 ianuarie 2024, privind scoaterea de sub urmărire penală a directorului Inspectoratului Național de Probațiune (INP), Andrei Iavorschi, cu clasarea cauzei penale. Precizări cu privire la scoaterea de sub urmărire penală a directorului Inspectoratului Național de Probațiune Urmărirea penală a fost început...