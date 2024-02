Secretara de Stat a MAE, Stela Leuca, și-a anunțat demisia

10:40

Igor Zaharov a fost numit în funcţia de consilier al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru afaceri europene și comunicare strategică. Conform decretului semnat de șefa statului, consilierul își va începe activitatea de la data de 26 februarie 2024. Din martie 2023, Igor Zaharov a deținut funcția de consilier al