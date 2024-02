Conferință de presă susținută de ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul afacerilor externe al României, Luminița Odobescu

21:30

Republica Moldova urmează să fie parte a unui tronson regional de autostradă. În acest sens, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, și directorul Administrației de Stat a Drumurilor (ASD) au semnat un Acord de Cooperare cu Banca Europeană de Investiții, prin intermediul căreia Asociația Mondială a Drumurilor (PIARC) va finanța realizarea studiului de prefezabilitate ... Moldova parte a unui tronson regional de autostradă – Deocamdată, la nivelul unui studiu de fezabilitate