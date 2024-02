Cursul valutar oficial la 06.02.2024

14:40

Fiecare a treia persoană din Republica Moldova a beneficiat anul trecut de medicamente și dispozitive medicale compensate. Este vorba despre aproape 758 de mii de persoane, dintre care peste 756 de mii au primit medicamente compensate, iar 77 de mii, pe lângă medicamente, au beneficiat și de dispozitive medicale compensate...