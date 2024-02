NM Espresso: despre Europa în Moldova, procuratură în Academia de Științe și «Le Mezon» din Chișinău

08:30

Ședință cu scandalConsiliul Municipal Chișinău s-a întrunit pentru prima dată în noul an, dar nu fără scandal, certuri și proteste. Ordinea de zi nu a putut fi aprobată timp de două ore. Unul dintre consilierii din partea partidului MAN a numit evenimentele «un spectacol ieftin» și a declarat că totul este «regizat».Cu toate acestea, după trei luni de la alegeri, consilierilor municipali le-a reușit să formeze fracțiuni și să aleagă președinții: În fracțiunea PAS sunt 20 de consilieri, iar președintele […]