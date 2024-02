Ratificarea aderării Suediei la NATO în Parlamentul de la Budapesta a eşuat. Deputații lui Orban au boicotat ședința

09:50

Se instituie limite la plățile în numerar pentru persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, cu excepția autorităților și instituțiilor publice. Noile condiții vor fi aplicate organizațiilor necomerciale, persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, reprezentanțelor permanente și sucursalelor entităților nerezidente, precum și persoanelor fizice care cumpără bunuri imobile sau […]