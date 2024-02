Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, diagnosticat cu cancer

19:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Marșul de la Comrat, dedicat celor celor două referendumuri ilegale din 2024 Haos la prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău din acest an. Ordinea de zi – aprobată după două ore Comuniștii și socialiștii au protestat la Guvern împotriva guvernării și președintei Tarife mai mari […]