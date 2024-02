Rusia, noi amenințări la adresa R. Moldova și Ucrainei

19:40

În articolul U.S. war plans for Ukraine don't foresee retaking lost territory, semnat de Karen DeYoung, Michael Birnbaum, Isabelle Khurshudyan și Emily Rauhala, publicat în 26 ianuarie în The Washington Post, se reconfirmă că Administrația Biden lucrează la o strategie pe termen lung pentru sprijinirea Kievului. Contraofensiva ucraineană de anul trecut a afectat încrederea Occidentului […]