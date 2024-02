Partidul ”Renaștere” a organizat o zi unică de informare politică: ”Suntem singurul partid care ascultă oamenii simpli și le apără drepturile”

20:10

Ion Chicu, ex Prim-ministrul, declară că procedura de reziliere a Contractului de Concesiune a Aeroportului, începută de noi în iunie 2020, s-a finalizat cu succes – Curtea Supremă de Justiție ne-a dat dreptate! Numai că, dacă știam atunci că niște șnapani ca Spânu vor încerca să concesioneze din nou aeroportul, într-un mod cu mult mai […] The post Ion Chicu: Astăzi statul n-a avut de câștigat prin decizia CSJ, dar, de fapt, a pierdut … appeared first on Omniapres.