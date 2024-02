Investitori din România, duși de nas de autorități, după ce au procurat un imobil în centrul Chișinăului

18:40

Oleg Tofilat a anunțat astăzi într-o postare pe facebook motivele pentru care și-a dat demisia din funcția de director al Căii Ferate din Moldova.Tofilat a declarat că sunt necesare cel puțin două condiții pentru a asigura continuitatea activităților CFM: lichiditate (activele circulante trebuie să depășească obligațiunile curente cu 2-3 luni) și profiență operațională (veniturile anuale să fie superioare cheltuielilor).Potrivit șefului interimar este vorba de o incoerență a viziunilor privind riscurile, prioritățile și acțiunile între politic și corporativ. Astfel, se atestă câteva divergențe esențiale în abordări:„Calea Ferată e o afacere sau un serviciu de interes public? Altfel zis trebuie sa se întrețină de desinestătător sau sa aibă contribuții de la buget? În viziunea mea, circa 20% din veniturile sectorului feroviar trebuie sa vina din buget. La moment e 0. Astfel orice reducere a cererii de transport duce la dificultăți în achitări.În domeniul corporativ este esențial să poți adopta decizii repede și consecvent, altfel ești irelevant și necompetitiv”, a scris Tofilat.Totodată, o problemă este și lipsa oricărei protecții față de ingerințele adverse ale „justiției” și „organelor de control”: „Rapoartele din ultimii cinci ani de la inspecția financiară sunt între inept și criminal. Am contestat vehement prestația mizerabila a inspectorilor din martie 2023 - la conducerea inspecției financiare, la Ministerul Finanțelor, la Parlament. Am solicitat audieri publice a "constatărilor", am solicitat anularea prescripțiilor abuzive - zero efect până azi. Prestația organelor de securitate și anchetă o găsesc execrabilă, în cei aproape trei ani cât am condus CFM. Am formulat sesizări privind atacuri concertate asupra mea și a colegilor, începând cu 2021. Am raportat cazuri concrete de riscuri și activități nocive - fără efect până azi. Și chiar dacă marea majoritate a ofițerilor cu care am interacționat i-am găsit bine-intenționați și competenți, rezultatul eforturilor instituționale nu mi-a lăsat decât un gust amar. Când întreprinderea se află în pericol, iar managerul și factorii superiori de decizie nu pot agrea o viziune comună de remediere - consider că un manager responsabil este obligat să-și prezinte demisia. Așa este corect pretutindeni pe mapamond”, scrie șeful interimar.Oleg Tofilat a ocupat funcția de director general al CFM din mai 2021.