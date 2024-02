Fals: Sandu și Zelenski s-au înțeles ca avioanele F-16 ucrainene să tranziteze Moldova. Un nou fake în spațiul online

14:00

Consiliul Muncipal Chișinău (CMC) s-a întrunit pe 2 februarie în ședință – prima din acest an la care s-au adunat toate fracțiunile. Ordinea de zi a ședinței a fost aprobată cu greu, din cauza tensiunilor. Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS au solicitat introducerea în ordinea de zi a mai multor inițiative, însă acestea nu […]