Copil de nici 2 ani, bătut de tatăl vitreg pentru că s-a scăpat în pantaloni. Bărbatul a fost condamnat la închisoare

14:00

Moldcell, operatorul de telecomunicații digitale din Republica Moldova, s-a clasat în topul celor mai buni angajatori din țară, conform studiului «Employer Brand Perception Survey 2023», organizat de AXA Management Consulting. Acest succes se datorează echipei de Oameni Extraordinari, iar la întocmirea clasamentului s-a ținut cont în mod prioritar de opiniile și răspunsurile oferite de angajați. Oamenii reprezintă valoarea cea mai de preț într-o companie O companie competitivă […] The post Moldcell, în Topul celor mai buni angajatori din Republica Moldova appeared first on NewsMaker.