PRO TV CHIȘINĂU sancționat cu 61 000 de lei pentru depășirea cotei de publicitate

Fondatoarea posturilor One TV și Star TV, „SFC Media” SRL, a fost sancționată cu 10 000 de lei pentru neprezentarea înregistrărilor programelor difuzate. Decizia a fost luată în unanimitate de membri în cadrul primei ședințe a Consiliului Audiovizualului din acest an. Potrivit unei petiții depuse de Gabriel Călin, în lunile noiembrie și decembrie 2023, Star TV și One TV au difuzat mai multe filme fără ca acestea să fie însoțite de subtitre în limba română, după cum prevede art. 19 din Codul serv...