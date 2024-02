video | Cristina Gherasimov a fost învestită în funcția de viceprim-ministră pentru integrare europeană

11:40

Prețul gazelor la noi este de 4 ori mai mare decât în Ucraina sau Ungaria și cu 45% mai mare decât mediana regională, constată într-o nouă analiză expertul economic, Veaceslav Ioniță. Dacă să ne raportăm la prețul median de 12,5 Lei/m3, atunci doar în luna decembrie noi am fost deposedați