Tofilat, despre motivele care l-ar fi determinat să-și dea demisia de la șefia CFM

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat, duminică, declaraţia de avere pe anii 2021 şi 2022. Potrivit acesteia, veniturile liderului de la Kiev au scăzut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fluxul de bani al familiei lui Zelenski a scăzut în 2022 comparativ cu 2021 cu 1,8 milioane grivne (UAH), adică 47,500 dolari, conform declarației de avere, …