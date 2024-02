Meteo, 5 februarie 2024: inceput de săptămână cu temperaturi de primîvară. Sunt posibile și ploi.

11:50

Miliardarul Peter Thiel, cunoscut ca fiind co-fondator al companiilor PayPal și Palantir, urmărește să organizeze Jocuri Olimpic pentru sportivilor care utilizează dopaj și steroizi, conform The New York Post. Planificate pentru 2025, primele competiții ar fi organizate sub auspiciile Enhanced Games, o companie specializată în cercetarea suplimentelor biologice și nutriționale. Conceptul central al acestei competiții […]