Zi înnorată cu ploaie: Cum va influența vremea activitățile noastre de astăzi

„The show must go on”, a declarat președintele Consiliului Municipal Chișinău, Cornel Pîntea, după ce consilera PAS, Zinaida Popa, a „asaltat” cu întrebări de la tribuna centrală la ședința CMC din 2 februarie. „Articolul 24. Se interzice blocarea tribunelor”, a notat acesta. „Da, am blocat-o, o țin, ce fac eu aici?!”, a venit cu replică Popa.