FOTO România: 19 kilograme de bijuterii, descoperite în bagajul de mână al unei pasagere la Aeroportul Otopeni

11:30

La Comrat are loc un marș pentru a celebra 10 ani de la două referendumuri – unul consultativ și altul legislativ. În autonomie a fost declarată zi liberă. Înainte de manifestație, un bărbat a spus corespondentului NM că a fost obligat să participe la acțiunea organizată de conducerea autonomiei. NewsMaker transmite live evenimentul. Motivul evenimentului […] The post LIVE Marșul de la Comrat, dedicat celor celor două referendumuri ilegale din 2024 appeared first on NewsMaker.