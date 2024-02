Lista festivalurilor internaționale dedicate studenților

10:00

Expediția Red Bull Can You Make It? este acum disponibilă și pentru studenții din Republica Moldova. Echipele din peste 60 de țări ale lumii vor avea parte de o aventură prin Europa, în luna mai. Participanții urmează să traverseze Europa în șapte zile fără bani și telefoane pentru a ajunge la destinația finală – orașul Berlin. Singura monedă de schimb vor fi dozele Red Bull.