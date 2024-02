FOTO Căruțași beți, depistați la Fălești și Glodeni: au fost înlăturați de la conducerea unității de transport

10:00

Biroul politici de reintegrare a raportat că peste 182 milioane lei, din bugetele naționale de asigurări medicale și sociale, au fost alocați în anul 2023 beneficiarilor din regiunea transnistreană. Se întâmplă după ce reprezentanții instituției de la Tiraspol responsabilă de „relații externe" au declarat că în bugetul regiunii nu se întorc bani urmare a contribuțiilor […]