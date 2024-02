FOTO/VIDEO Încă o pensiune din România, în flăcări: 9 persoane au reuşit să se evacueze. Un angajat a decedat

19:40

Pe teritoriul uzinei „Mezon" din Chișinău ar putea fi construit un complex rezidențial și o grădiniță. Acest lucru este prevăzut în proiectul „PUZ Mezon", care a fost publicat de pretura Rîșcani. Dar sub acest teren se află mina de piatră din Chișinău. NM a studiat proiectul și a discutat cu experți pentru a vedea dacă această construcție este […]