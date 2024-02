(video) Primul scurtmetraj fantastic creat în Moldova va fi proiectat curând la Chișinău. Când și unde puteți să-l vizionați

16:45

Hainele confecționate din fire naturale precum bumbac, in, lână și mătase sau măcar cu câteva procente din acestea în amestec sunt considerate de calitate în lumea modei. Este adevărat însă că articolele vestimentare în cauză necesită întreținere corespunzătoare, fiindcă altfel se pot deteriora foarte repede. Respectiv, pentru a afla mai multe despre modul corect de îngrijire a acestora, nu numai că am cercetat subiectul cu atenție, dar și am vorbit cu designera Zinaida Șuba.