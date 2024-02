Bursă de studiu în Letonia pentru studenții și profesorii din Moldova. Cum te poți înscrie

10:15

Potrivit platformei Ce Consum Eu, para este un fruct de sezon care fortifică sistemul imunitar al omului datorită conținutului său ridicat de vitamina C. De asemenea, para stimulează producția de celule albe în organism și ajută la funcționarea eficientă a întregului corp. Respectiv, știind toate aceste beneficii, am decis, în perioada unui sezon al virozelor, să vă propunem o listă cu rețete pe care să le faceți cu acest fruct potrivit vremii reci. Сообщение (foto) Cinci rețete simple și savuroase cu pere – fructul de sezon bogat în vitamina C появились сначала на #diez.