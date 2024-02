Cooperare transfrontalieră: Ion Ceban și Iurie Ciocan stabilesc strategii comune pentru viitor

09:10

Numărul copiilor care devin părinți în R. Moldova reprezintă o problemă continuă, iar un recent caz a stârnit îngrijorare. O fetiță de 15 ani, sub supravegherea asistenților sociali, se află acum sub monitorizarea Centrului de Asistență și Protecție a Victimelor din Capitală, după ce a devenit însărcinată. Sanda Roșca, psihologă cliniciană la centrul menționat, a … Articolul Fetiță de 15 ani însărcinată sub supravegherea asistenților sociali apare prima dată în BreakingNews.