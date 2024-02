O delegație a APCE, așteptată în Moldova. Pe agendă – întrevederi cu conducerea țării, monitorizarea corupției și deplasare în Găgăuzia

17:00

Deputatul Alexandr Nesterovschi, învinuit de corupere pasivă în proporții deosebit de mari și pregătirea finanțării partidelor politice din partea unui grup criminal organizat condus de oligarhul fugar Ilan Șor, a scăpat de arestul la domiciliu. Parlamentarul a fost plasat sub control judiciar prin decizia Curții de Apel Chișinău, din 24 ianuarie. Informația a fost confirmată […]