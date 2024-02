Moldova și Ucraina s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva celui mai mare producător rus de diamante

09:50

Astăzi, 1 februarie, se împlinesc 15 ani de la întronizarea patriarhului rus, Kiril. Cu această ocazie, fostul președinte al Republicii Moldova, liderul socialiștilor, Igor Dodon, i-a adresat un mesaj de felicitare. Dodon i-a mulțumit patriarhului Kiril – un susținător al războiului Rusiei împotriva Ucrainei – pentru că „are grijă" de Biserica Ortodoxă din Moldova, precum […]