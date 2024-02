Grupurile sanitare din peste 150 de școli vor fi renovate în următorii doi ani

11:10

Cea mai mare navă de croazieră din lume, „Icon of the Seas”, a plecat din Miami, în călătoria sa inaugurală, cu mii de pasageri și membri ai echipajului la bord. Vasul este de cinci ori mai mare decât Titanicul și se poate spune că cine și-a rezervat un loc a... The post Nava de croazieră record, de 5 ori mai mare decât Titanicul, a pornit în prima călătorie appeared first on ALBASAT.